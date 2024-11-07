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Kırşehir'de Öğrencilerden Lösemili Çocuklara Anlamlı Bağış

Kırşehir'de Öğrencilerden Lösemili Çocuklara Anlamlı Bağış
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Kırşehir'deki Aşıkpaşa İlköğretim Okulu öğrencileri, lösemili çocuklar için harçlıklarını bağışlayarak örnek bir dayanışma sergiledi. Öğretmen Şenol Dönmez, kendi lösemi hastası çocuğunun tedavi süreciyle ilgili duygusal anlar yaşadı.

Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, lösemili çocuklar için harçlıklarını bağışladı. Kendisinin de lösemi hastası çocuğu bulunan ve bağışları organize eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez duygusal anlar yaşadı.

Kırşehir'deki Aşıkpaşa İlköğretim Okulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası'nda ailelerinden aldıkları harçlıkları tedavi gören çocuklar için bağışladı. Lösemi hastası çocuklar için şehirde bağış toplayan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "6 yıl önce çocuğum kanser hastalığına yakalandı. Çocuğum rahatsızlık geçirene dek kanserli çocukların dünyasından çok da haberdar değildim" dedi.

Kendisini lösemili çocukların ihtiyaçlarına adayan Dönmez, "6 yıldır aralıksız lösemi hastası çocuklara kıyafet, oyuncak, kitap götürüyorum. Kendi adıma da çocukların mutlu olmalarını sağlıyorum" diye konuştu.

Görev yaptığı okuldaki öğrencilerin duyarlı davranışları ve okul harçlıklarını lösemili çocuklar için bağışlamasının kendisi için büyük anlam ifade ettiğini aktaran Dönmez, "Görev yaptığım okuldaki öğrencilerin getirdikleri harçlıklarla oyuncak aldık, forma aldık, kitap aldık. Öğrencilerimin lösemili çocuklara destek olma düşüncesi ve okul harçlıklarını getirmeleri beni duygulandırdı" dedi.

Dönmez'in çocuğunun ise Ankara Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gördüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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