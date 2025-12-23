Kırşehirliler soğuk havadan kelle paça çorbasıyla korunuyor

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla Kırşehir'de vatandaşlar, soğuk havalardan korunmak için geleneksel lezzetlerden kelle paça çorbasına yöneliyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde tüketilen kelle paça çorbası, hem ısınmak hem de sağlık açısından tercih ediliyor.

Kırşehir'de, kış günlerinin en çok aranan lezzetlerinden kelle paça çorbası, şifa kaynağı olması yanısıra kültürel miras olarak da değer görüyor. Kelle paça çorbasını düzenli olarak tükettiğini belirten Dağıstan Bahadır, kış aylarında hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Bahadır, "Kış döneminde özellikle kelle paça çorbasını içiyorum. Soğuklardan koruduğuna inanıyorum ve kendimi daha zinde hissediyorum" dedi.

Kelle paça çorba işletmecisi İlhan Aydın ise kış mevsiminde bu çorbayı özellikle tavsiye ettiğini ifade ederek, "Kış dönemlerinde kelle paça çorbasını öneriyorum. Sağlık yönünden önemli bir çorba. Hakiki kolajen kullanmıyoruz, herhangi bir karışım söz konusu değil. Kuzu kellesi, ayak ve kuzu kemiği karışımıyla çorbayı hazırlıyorum. Terbiye ve un kullanmıyorum" diye konuştu. Kelle paça çorbasının kış aylarında daha fazla ilgi gördüğünü belirten Aydın, "İnsanlar kış dönemi gelince daha çok tercih ediyor. Kırşehir'de 8-10 esnaf bu işi yapıyor ve herkes kendi karışımını uyguluyor. Ben nasıl yiyorsam, müşterim de aynı şekilde yiyor. Paça çorbası içelim, sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

Soğuk havaların etkili olduğu günlerde kelle paça çorbası, Kırşehir'de hem geleneksel bir lezzet hem de şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini koruyor. - KIRŞEHİR