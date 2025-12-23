Haberler

Kırşehirliler soğuk havadan kelle paça çorbasıyla korunuyor

Kırşehirliler soğuk havadan kelle paça çorbasıyla korunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış mevsiminin etkisiyle Kırşehir'de vatandaşlar, soğuk havalardan korunmak için kelle paça çorbasını tercih ediyor. Bu geleneksel lezzet, vatandaşların sağlık ve ısınma ihtiyacını karşılıyor.

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla Kırşehir'de vatandaşlar, soğuk havalardan korunmak için geleneksel lezzetlerden kelle paça çorbasına yöneliyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde tüketilen kelle paça çorbası, hem ısınmak hem de sağlık açısından tercih ediliyor.

Kırşehir'de, kış günlerinin en çok aranan lezzetlerinden kelle paça çorbası, şifa kaynağı olması yanısıra kültürel miras olarak da değer görüyor. Kelle paça çorbasını düzenli olarak tükettiğini belirten Dağıstan Bahadır, kış aylarında hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Bahadır, "Kış döneminde özellikle kelle paça çorbasını içiyorum. Soğuklardan koruduğuna inanıyorum ve kendimi daha zinde hissediyorum" dedi.

Kelle paça çorba işletmecisi İlhan Aydın ise kış mevsiminde bu çorbayı özellikle tavsiye ettiğini ifade ederek, "Kış dönemlerinde kelle paça çorbasını öneriyorum. Sağlık yönünden önemli bir çorba. Hakiki kolajen kullanmıyoruz, herhangi bir karışım söz konusu değil. Kuzu kellesi, ayak ve kuzu kemiği karışımıyla çorbayı hazırlıyorum. Terbiye ve un kullanmıyorum" diye konuştu. Kelle paça çorbasının kış aylarında daha fazla ilgi gördüğünü belirten Aydın, "İnsanlar kış dönemi gelince daha çok tercih ediyor. Kırşehir'de 8-10 esnaf bu işi yapıyor ve herkes kendi karışımını uyguluyor. Ben nasıl yiyorsam, müşterim de aynı şekilde yiyor. Paça çorbası içelim, sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

Soğuk havaların etkili olduğu günlerde kelle paça çorbası, Kırşehir'de hem geleneksel bir lezzet hem de şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini koruyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü