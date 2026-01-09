Haberler

Kırşehir'de kadınlardan ihtiyaç sahibi çocuklara karne hediyesi

Kırşehir'de kadınlardan ihtiyaç sahibi çocuklara karne hediyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de Kadın Meclisi üyeleri, ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine karne hediyesi olarak atkı ve bere örmek için bir araya geldi. Dayanışmayı artırmayı hedefleyen proje, gönüllü kadınların katkılarıyla hayata geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak karne hediyesi verilmek üzere örgü ürünleri hazırlıyor.

Kentte Kadın Meclisi üyeleri koordinesinde kafeteryada buluşan kadınlar, ilköğretimde eğitim hayatını sürdüren ve maddi durumu yetersiz öğrencilere karne hediyesi verilmek üzere atkı ve bere örmeye başladı. Projenin amacının anneler aracılığıyla dayanışmayı artırmak olduğunu belirten Kadın Meclisi üyesi Emel Ersin, örülen atkı ve berelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak ulaştırılacağını söyledi. Ev kadınlarının evlerinde yaptıkları örgülerin toplanarak hayır amaçlı kullanıldığını ifade eden Ayşe Keskinkılıç, çalışmaya gönüllü olarak destek verdiklerini belirtti. Yaklaşık 30 yıldır örgü ördüğünü dile getiren Gül Erçem ise, bu kez çocuklar için örgü hazırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Kadın günlerinde örgü çalışmalarının sıkça yapıldığını ifade eden Fatma Ünsal da, düzenlenen etkinliğin güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kadınlar bir yandan örgü örerken diğer yandan da eğlenmeyi ihmal etmedi. Halk Ozanı Ayşe Tekin yöresel parçalarıyla at, bere ve kazak ören kadınlara destek sundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle