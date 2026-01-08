Ev günlerinden esinlenerek kadın kafeyi kurdu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Büşra Nur Akkuyu tarafından kurulan ve yalnızca kadınlara hizmet veren kafe, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kadınların rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla açılan kafe, kentte bir ilki temsil ediyor.

Kadın sohbetlerinden ve günlerden esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında açılan kafede erkek müşteriler kabul edilmiyor. Kadınların sosyal yaşamda daha özgür hissedebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten işletme sahibi Büşra Nur Akkuyu, kadınların kendi aralarında rahatça oturup sohbet edebileceği bir ortam sunmak istediklerini söyledi. Akkuyu, "Kendi günlerimden esinlendim. Arkadaşlarımla bir yere gidip toplandığım zaman rahat edemiyordum, biz bayanlar olarak biraz daha kendi kendimize oturmak kahkaha atmak kendi kendimize güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bu bizim için iyi oldu. Okey oynayan kesim var bayanlarda o dışarıdan yargılanıyor biraz eleştiriyor eleştiriliyoruz. Bayanlar için bir fırsat oldu rahat ediyorlar burada kendilerini okey oynuyorlar erkek yok erkekleri almıyoruz" diye konuştu.

Kafede çalışan Sema Nur, işe ilk başladığında kadın kafesi kavramına yabancı olduğunu ancak zamanla ortamın samimiyetini ve kadınların deneyimlerinden çok şey öğrendiğini ifade etti. Müşterilerden Neriman Tekin de, arkadaşlarından kadınlara özel bir kafe açıldığını duyduğunu belirterek, "Sadece hanımlara hizmet veren bir yer olması beni çok mutlu etti. Böyle bir ortamın Kırşehir'de açılması çok güzel" dedi.

Bir diğer müşteri Aysel Özendik ise kadınlara özel olmasının mekanı daha rahat ve samimi hale getirdiğini açıkladı.