Kırşehir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kırşehir'de meteorolojik uyarı yapıldı. İl Merkezi ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan uyarıda, sel baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaş uyarıldı. Yazılı açıklamada; "Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, Kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojik verilerde yağışların hafta boyu sürmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR