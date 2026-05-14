Eşine böbreğini verdi, sevgileri örnek gösterildi

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaşayan Elibol çifti, eşine böbreğini bağışlayan Remziye Elibol'un fedakarlığıyla 'örnek aile' olarak gösterildi. Kaymakam Bayram, çifti ziyaret ederek aile bağlarının önemine vurgu yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaşayan Elibol çifti, fedakarlıklarıyla 'örnek aile' olarak gösterildi.

2011 yılında böbrek rahatsızlığı yaşayan eşi Bilal Elibol'a böbreğini bağışlayan Remziye Elibol, eşinin diyalize girmeden hayata tutunmasını sağladı. Aile Haftası dolayısıyla Boztepe Kaymakamı Abdülhamit Bayram, Elibol çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette aileyle sohbet eden Kaymakam Bayram, çiftin fotoğraf albümlerini de inceledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Bayram, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Ziyaret bizim için çok kıymetli oldu. Aile, sevgi, sadakat, dayanışma ve fedakarlığın yaşandığı en güçlü birimdir. Elibol çifti bunun en güzel örneğini gösterdi. Burada sadece tıbbi bir bağ değil, aile bağının en güçlü örneklerinden birini gördük. Bu hikaye toplumumuza örnek olsun" dedi.

Eşinin fedakarlığı örnek oldu

Eşine genç yaşta böbreğini veren Remziye Elibol ise yaptığı fedakarlığı sevgiyle açıklayarak, "Ben onu sadece eş olarak değil, hayat arkadaşı olarak gördüm. İhtiyaç olsa iki böbreğimi de verirdim" ifadelerini kullandı.

Nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Bilal Elibol da eşine teşekkür ederek, "Eşimden Allah razı olsun. Böbreğim iflas ettiğinde hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Bana ikinci bir hayat verdi. Diyalizle yaşam kalitesi düşüyor. Nakilden sonra normal hayatıma döndüm. Aşkımız var, problemimiz yok" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

