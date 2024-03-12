Kırşehir'de Çocuk Oyun Odası'nda Mehmet Akif Ersoy anıldı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ' Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan Çocuk Oyun Odası'nda İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve şube müdürleri ile bir araya gelen çocuklar, eğlenceli vakit geçirerek emniyet birimlerini tanıdı. Sosyal donatı alanları ile hizmet veren oyun odasıyla çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olunmak isteniyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde de çocuklar Mehmet Akif Ersoy'u andı. - KIRŞEHİR