Kırşehir'de bayram coşkusu Ahi Evran Külliyesinde yaşandı

Kırşehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kırşehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kırşehir'de Ahi Evran Camii'nde kılınan bayram namazı sonrasında yine Ahi Evran Külliyesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Vekili Zikri Şahin, beraberindeki protokol ile birlikte vatandaşlar eşlik etti. Bayram namazı sonrası şehir protokolü bayram tebriklerini aldı. - KIRŞEHİR