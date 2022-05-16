Kırşehir'de Aile Yaşam Merkezi Karma Sergisi Açıldı - Haberler

KIRŞEHİR (ANKA) -

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hazırlanan Karma Resim Serisi açılışı düzenledi.

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hazırlanan Karma Resim Serisi açılışı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 11: 00'da Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu ile katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hazırlanan Karma Sergisi açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Kırşehir Belediyesi olarak, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yaptığımız ve Güz kayıtlar sonrası El Sanatları, Kişisel Gelişim, Akıl-Zeka Oyunları, Müzik, Görsel Sanatlar ve Spor vb. dallarında kurslarımız Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü.

Ahşap Boyama, Örgü Bebek yapımı, Makrome Örgü Yapımı, İğne Oyası, Tel Kırma, Anglez, Suzeni, Kanaviçe, Moda Tasarım, Ev Tekstili Ürünleri, Sertifikalı İngilizce, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Ön Muhasebe, Yönetici Asistanı, Danışma Görevlisi, Diksiyon, Kur'an-ı Kerim, Satranç, Bağlama, Piyano, Yağlı Boya Resim, Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Step-Aerobik, 50+Step-Aerobik derslerimiz büyük ilgi gördü. Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençlerimiz, kadınlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden Aile Yaşam Merkezimiz, bundan sonra da kurslarına hız kesmeden devam edecek.

"EMEK SARF EDEN TÜM KURSİYERLERİMİZİ, EĞİTMENLERİMİZİ VE EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYOR VE BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Bir dönem boyunca 1.442 kişi kurslarımızdan faydalandı. 6 öğretmen ile hazırlanan 2.403 adet ürünün 671 adedi bugün açılışını yapıtığımız sergimizde 3 gün sergilenecek. Bu Serginin hazırlanmasında ve sunumunda emek sarf eden tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Giyim Atölyesinde dikilen 2 adet gelinlik de çekiliş ile hediye edildi.