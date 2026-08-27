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Kırşehir'de 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' Çalıştayı: Beyazay Derneği'ne Ziyaret

Kırşehir'de 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' Çalıştayı: Beyazay Derneği'ne Ziyaret
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Kırşehir'de sivil toplum temsilcileri tarafından düzenlenen 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' çalıştayı kapsamında, Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi ziyaret edildi. Çalıştay koordinatörü Davut Aygün ve beraberindeki heyet, hazırladıkları raporu Şube Başkanı Adnan Göçmen'e sundu. Göçmen, engelsiz bir Kırşehir için sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Kırşehir'de sivil toplum temsilcileri, 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' çalıştayı düzenledi. Düzenlenen çalıştaya Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanlığı da katıldı.

Özel bireylere yönelik çalışmalarıyla kentte faaliyet gösteren Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi'ni ziyaret eden çalıştay koordinatörü Davut Aygün ve beraberindeki heyet, hazırladıkları çalıştay raporunu Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen'e sundu. Ziyarette konuşan Başkan Göçmen; şehrin geleceği ve özel bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

Göçmen; engelsiz bir Kırşehir için sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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