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Kırşehir Beyazay Şube Başkanlığı'ndan basın mensuplarına ziyaret

Kırşehir Beyazay Şube Başkanlığı'ndan basın mensuplarına ziyaret
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Kırşehir Beyazay Şube Başkanlığı, kentte görev yapan basın mensuplarını ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Adnan Göçmen ve özel bireyler, İHA Kırşehir Bürosu dahil olmak üzere basın kuruluşlarını gezerek, çalışanlara teşekkür etti. Göçmen, basının toplumu doğru bilgilendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyazay Şube Başkanlığı; kentte görev yapan basın mensuplarını ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Kırşehir'de faaliyet gösteren basın kuruluşlarını tek tek gezen Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen ve beraberindeki özel bireyler, basın çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir Bürosu'nu da ziyaret eden heyet; İl Temsilcisi Enderhan Öz ile bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Kırşehir Beyazay Şube Başkanı; basının toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek için emek veren tüm gazetecilerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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