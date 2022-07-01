Kırşehir Belediyesi Yaşlı Hizmet Merkezi Açıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bahçelievler Nene Hatun Konağı'nda hizmet verecek Yaşlı Hizmet Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kırşehir Belediyesi, bir süredir kadınlara hizmet veren Bahçelievler Nene Hatun Konağı'nda şimdi de Yaşlı Hizmet Merkezi projesini hizmete açtı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Hatırlanacağı üzere daha önce faaliyete geçirdiğimiz Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilimizde ihtiyaç duyulan bir alanda hemşehrilerimize hizmet vermeye başlamıştık.

Biz Kırşehir Belediyesi olarak, yaşamın her alanında halkımızla birlikte olmak ve onlara hizmet verecek projelerin hayata geçirilmesi için tüm ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz.

Bahçelievler Nene Hatun Konağı'nda gerçekleştirdiğimiz Yaşlı Hizmet Merkezi ile de yine ihtiyaç duyulan bir sosyal projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nene Hatun Konağı'nda ihtiyaç duyulan yeni bir projeyi hayata geçirerek Yaşlı Hizmet Merkezi haline getirdik.

Yaşlı Hizmet Merkezi'nde hizmet almayı düşünen hemşehrilerimiz için de tüm mahalle muhtarlarımızla iletişime geçerek yapacak olduğumuz hizmeti anlattık ve başvuru çağrılarında bulunduk.

Yaşlı Hizmet Merkezimizde hizmet almak isteyen büyüklerimiz gündüz vakitlerinde çeşitli sosyal kültürel faaliyetlerde bulunabilecekler. Hizmet almak isteyen büyüklerimiz kendileri merkezimize gelebilecekleri gibi, kimsesi olmayanlar da yine Belediye Ekiplerimiz tarafından ulaşım kolaylığı sağlanarak hizmetlerimizden faydalanabilecekler.

İlimizin tüm katmanlarının sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bu ve buna benzer projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Yaşlı Hizmet Merkezimizin tüm Kırşehir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

ANKA / Yerel