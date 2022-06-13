Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kaeü Mezuniyet Törenine Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Ekicioğlu, "Geleceğimizi şekillendirecek olan siz gençlerden aldığımız güç ve enerji sayesinde ilimizi ve ülkemizi daha yaşanılır ve daha özgür bir hale kavuşturmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşke Stadyumu'ndaki 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mezun öğrencileri kutlayarak, sonraki yaşamlarında ve iş hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Ekicioğlu, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hepinizin çok iyi bildiği gibi, eğitimde marka kent olan Kırşehir'imiz gerek coğrafi yapısından, gerek ucuz ulaşım ve barınma olanakları açısından, gerekse de sosyokültürel açıdan öğrenci dostu bir şehir olarak sizlere öğrenim hayatınız boyunca kucak açtı. Sizlerden sonra Üniversitemizi tercih ederek Kırşehir'e gelecek olan gençlerimize de kucak açmaya devam edecek.

Biz, Kırşehir Belediyesi olarak Üniversite hayatınız boyunca kültür, sanat, spor ve benzeri alanlarında her zaman sizlerin yanında olduk ve bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde eğitim öğretim hayatınız boyunca Kırşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olarak sizlerin de görüş ve önerilerinden faydalandık. Bizler, geleceğimizi şekillendirecek olan siz gençlerden aldığımız güç ve enerji sayesinde ilimizi ve ülkemizi daha yaşanılır ve daha özgür bir hale kavuşturmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Ekonomi ve Ahlak Felsefesinin uç verdiği Ahi Evran-ı Veli ile; bundan yüzyıllar öncesinden gökbilimlerini araştırmalarıyla öne çıkan Cacabey ile; Türkçemize verdiği önemi yine yüzyıllar öncesinden dillendiren Aşık Paşa ile ve Bozlak denince ülkede ve dünyada adından söz ettiren Büyük Ozanlarımız Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş ile (Bilindiği üzere Kırşehir UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildi) Anadolu'nun ortasında evrensel değerlere sahip olan Kırşehir'imize verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyor; bundan sonraki hayatınızda üstün başarılar diliyorum."

ANKA / Yerel