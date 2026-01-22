Haberler

Adıyaman'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Adıyaman'da gerçekleştirilen İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı'nda, kırsal kalkınmayı destekleyecek projeler ve köylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin planlaması yapıldı. Toplantıda, altyapı yatırımları ve köylerdeki yaşam kalitesinin artırılması konuları ele alındı.

Adıyaman'da köylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin planlandığı ve kırsal kalkınmaya yön verecek önemli kararların alındığı İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Köylerden gelen talep ve ihtiyaçların detaylı şekilde ele alındığı toplantıda, özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmet ve projeler üzerinde duruldu.

Encümen toplantısında, önümüzdeki günlerde kırsal alanlarda başlaması planlanan alt ve üstyapı yatırımlarına ilişkin yol haritaları değerlendirildi. Bu kapsamda köy yollarının iyileştirilmesi, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi, çevre düzenleme çalışmaları ile köylerde kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik konular üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, kırsalda yaşam kalitesinin artırılması, köylerin ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretilmesi ve hizmetlerin planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili birimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesiyle birlikte, kırsal alanlarda yapılacak çalışmaların öncelik sırasına göre planlanacağı ifade edildi.

Vali Osman Varol, köylerde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alması adına İl Özel İdaresi'nin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, kırsal kalkınmayı güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

İl Özel İdaresi yetkilileri ise, köylerde yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal kalkınmayı desteklemek ve vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
