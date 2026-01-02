Haberler

Bayburt'ta kırsal yatırımlar masaya yatırıldı

Bayburt'ta kırsal yatırımlar masaya yatırıldı
Güncelleme:
Bayburt'ta gerçekleştirilen toplantıda, köylerde ve kırsal alanlarda yürütülen hizmetler değerlendirildi. 2026'da hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hizmetler üzerinde duruldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl Özel İdaresi genel sekreteri ve şube müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı içerisinde köylerde ve kırsal alanlarda yürütülen çalışmalar değerlendirildi, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hizmetler üzerine duruldu.

Vali Eldivan, kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin planlı ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. - BAYBURT

