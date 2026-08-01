Kırklartepe Barajı Sulama Projesi’nde çalışmalar gözden geçirildi
Bayburt’ta yapımı devam eden Kırklartepe Barajı sulama inşaatında yürütülen çalışmalar, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Bayburt'ta yapımı devam eden Kırklartepe Barajı sulama inşaatında yürütülen çalışmalar, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, projenin ilerleme durumu ile yıl içerisinde gerçekleştirilecek imalatlar ele alındı.
Toplantıda, sahada yürütülen çalışmaların son durumu ile yapım sürecine ilişkin planlamalar gözden geçirildi. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesine yönelik izlenecek yol haritası üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban ile yüklenici firma temsilcileri katıldı.