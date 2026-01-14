Haberler

Vali Turan: "İhtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımlar toplumsal dayanışmayı güçlendirir"

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sosyal yardımların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın faaliyetlerini değerlendiren Turan, ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın önemini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ihtiyaç sahiplerine zamanında ve etkin şekilde ulaştırılan yardımların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Vali Uğur Turan, Kırklareli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nü (SYDV) ziyaretinde SYDV Müdür V. Sibel Kestane'den, kurumları tarafından yürütülen sosyal yardım faaliyetleri, devam eden ve planlanan projeler ile dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunulan destekler hakkında bilgi aldı.

Vali Turan, sosyal devlet anlayışının en önemli yansımalarından birinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla vatandaşlara dokunan hizmetler olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerine zamanında ve etkin şekilde ulaştırılan yardımların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Turan, devletin şefkat elini her haneye ulaştırmak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan vakıf personeline teşekkür ederek, gönüllere dokunan bu anlamlı hizmetlerde görev alan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



