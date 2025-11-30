Haberler

Kırklareli Valisi Muhtarlarla Buluştu: İhtiyaçlar ve Çalışmalar Masaya Yatırıldı

Kırklareli Valisi Muhtarlarla Buluştu: İhtiyaçlar ve Çalışmalar Masaya Yatırıldı
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'daki muhtarlarla bir araya gelerek, ilçenin huzuru ve güvenliği adına yapılan çalışmaları değerlendirdi. Muhtarlar, köylerindeki sorunları ve talepleri dile getirirken, birçok konu ele alındı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin huzuru, güvenliği ve gelişimine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Köy ve mahalle muhtarları, yaşanan sıkıntıları ve isteklerini anlattı.

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, muhtarların talep ve ihtiyaçları tek tek dinlendi. Toplantıda söz alan muhtarlar, köylerinde yapılan hizmetleri ve isteklerini anlatarak, yaşanan sıkıntıları da dile getirdi. Vali Turan ise muhtarların istek ve sıkıntılarını tek tek not aldı.

Toplantıda; yol ve altyapı çalışmaları, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, sulama, dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanları, çöp toplama, dini ve hayır hizmetleri, düzensiz göçle mücadele ve sosyal hizmetler gibi birçok konu ele alındı.

Kış mevsimine yönelik valilik koordinasyonunda alınan kış tedbirleri ve önlemler hakkında bilgi verin Vali Turan, "Kırklareli'nin huzuru, güvenliği ve kalkınması için aralıksız çalışıyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
