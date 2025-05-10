Kırklareli'nde Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırklareli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde 39 ABM 339 plakalı S.Ç, yönetimindeki otomobil ile 39 ADM 793 plakalı T.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel