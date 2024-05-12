Kırklareli'nde Jandarma Personeli Şehit Annelerini Ziyaret Etti
Kırklareli'ne bağlı Babaeski, Pehlivanköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, annelerin gününü kutladı. Şehit anneleri, jandarma ekiplerine ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.
Kırklareli'nde jandarma personeli, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.
Kırklareli'ne bağlı Babaeski, Pehlivanköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli şehit annelerini ziyaret ederek, annelerin gününü kutladı. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler. - KIRKLARELİ