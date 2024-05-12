Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Jandarma Personeli Şehit Annelerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'ne bağlı Babaeski, Pehlivanköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, annelerin gününü kutladı. Şehit anneleri, jandarma ekiplerine ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.

Kırklareli'nde jandarma personeli, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Kırklareli'ne bağlı Babaeski, Pehlivanköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli şehit annelerini ziyaret ederek, annelerin gününü kutladı. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü Pehlivanköy Kırklareli Babaeski Jandarma Kofçaz Vize Yerel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
title