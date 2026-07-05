Kırklareli'nde şaşırtan doğum: Bir inek üçüz doğurdu

Kırklareli'nde hayvancılık yapan Ergin ailesinin ineğinin üçüz buzağı dünyaya getirmesi hem aileyi hem de köy sakinlerini şaşırttı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde yıllardır hayvancılıkla uğraşan Ergin ailesi, alışılmışın dışında bir doğuma tanıklık etti. Ailenin büyükbaş hayvanlarından biri, sağlıklı şekilde üç buzağı dünyaya getirdi. Ender görülen doğumun ardından anne inek ve üç buzağının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar zaman zaman ikiz doğumlarla karşılaştıklarını belirten aile fertleri, ilk kez üçüz doğum yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İlk kontrolde iki sanıldı, üçüncü buzağı sürprizi yaşandı

Doğum sırasında yaşananları anlatan Efehan Ergin, ilk buzağının doğmasının ardından ikinciyi fark ettiklerini, son kontrol sırasında ise üçüncü buzağıyla karşılaşınca çok şaşırdıklarını söyledi. Ergin, "Dün bir ineğimizin doğumu vardı. Kontrollerimizi yaptık. İç suyu gelmişti. Veterinerimizle birlikte doğuma başladık. İlk buzağımız geldi. Ardından ikinci buzağıyı fark ettik ve onun da doğumunu gerçekleştirdik. Son bir kez daha kontrol edelim dedik. Baktığımızda üçüncü buzağıyı da gördük. Çok şükür şimdi üçüzlerimiz var. Biri erkek, ikisi dişi. Erkek olan diğerlerine göre biraz daha iri. Şu an bebek gibi özenle bakıyoruz. Annelerinden sağdığımız sütü onlara veriyoruz. Biraz küçük oldukları için ilaç destekleri de uyguluyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz" dedi.

"Çocukluğumdan beri ilk kez görüyorum"

Emirhan Ergin ise çocukluğundan bu yana hayvancılığın içinde olduğunu belirterek böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Ergin, "Çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önce ikiz buzağılarımız oldu ama üçüz hiç olmamıştı. Dün işteydim, ailem arayıp haber verdi. Gerçekten çok şaşırdım. Çok sevindik ve mutlu olduk. Daha önce ne yaşadık ne de çevremizde duyan oldu. Köylüler de bu olaya çok şaşırdı. Herkes şaşırdı, inşallah sağlıklı büyürler. Annelerinden sağdığımız sütü buzağılara veriyoruz. Daha önce çok sayıda buzağı büyüttük. Onların bakımında bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah sağlıklı şekilde büyüyecekler" diye konuştu.

"İlk kez üçüz doğuma şahit olduk"

Ailenin büyüğü Tuncay Ergin de yıllardır hayvancılık yaptıklarını belirterek ilk kez üçüz doğuma tanıklık ettiklerini söyledi. Ergin, "Yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Daha önce ikiz doğumlarımız oldu ama üçüz ilk kez oldu. Çok sevinçliyiz. Maşallah diyelim. Başta veteriner hekimimiz Şevket Birinci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımızla yakından ilgileniyor. Çok şükür buzağılarımız sağlıklı. Hayvancılık güzel bir meslek. Geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyoruz. Allah bereketlerini artırsın" ifadelerini kullandı.

Üçüz buzağılar, doğumun ardından özel bakıma alınırken, aile hem anne ineğin hem de yavruların sağlıklı gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Köyde ilgi odağı haline gelen üçüz buzağılar, ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı