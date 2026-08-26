Aile Yaşam Becerileri Semineri Kırklareli'nde Gerçekleştirildi

Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, sosyal hizmet modellerinden faydalanan ailelere yönelik Aile Yaşam Becerileri konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve günlük yaşam becerileri konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. Düzenlenen program ile ailelerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara yönelik farkındalıklarının artırılmasının ve sağlıklı aile ilişkilerinin desteklenmesinin amaçlarını bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı