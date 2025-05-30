Kırklareli'nde 3 Bin 335 Üniversite Öğrencisi Mezun Oldu

Kırklareli'nde 3 Bin 335 Üniversite Öğrencisi Mezun Oldu
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Kırklareli Üniversitesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 3 bin 335 öğrencisini mezuniyet töreniyle uğurladı. Törende duygusal anlar yaşandı ve mezunlar keplerini havaya fırlatarak sevinçlerini paylaştı.

Kırklareli'nde 3 bin 335 üniversiteli diploma aldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 3 bin 335 üniversite öğrencisi mezun oldu.

Kırklareli Üniversitesi mezuniyet töreni, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin 335 öğrencinin diplomasını aldığı törende aileler çocuklarının sevincini paylaştı.

Coşkulu geçen mezuniyet töreni, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet töreninde üniversiteyi birincilikle bitiren Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Gülperi Patan, mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Daha sonra konuşan Vali Uğur Turan, mezun olan öğrencilere ülkenin gençlerin azmi ve çalışkanlığı ile yükseleceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, üniversiteden birincilikle mezun olan Gülperi Patan'a plaket takdiminde bulundu. Ardından Patan, mezuniyet kütüğüne isimlik çaktı.

Törenin sonunda öğrenci andı okundu. Ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel
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