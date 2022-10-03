Kırklareli haberi... Lüleburgaz İtfaiyesi Bu Yıl 481 Hayvan Kurtardı

Kırklareli yerel haberine göre Lüleburgaz İtfaiyesi yılın ilk 9 ayında 481 sahipli ve sahipsiz hayvanı kurtardı. Bununla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nden yine yılın ilk 9 ayında 74 sahipsiz hayvan sahiplendirdi.

Lüleburgaz İtfaiyesi yılın ilk 9 ayında 481 sahipli ve sahipsiz hayvanı kurtardı. Bununla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden yine yılın ilk 9 ayında 74 sahipsiz hayvan sahiplendirdi.

Lüleburgaz Belediyesi hayvanların sadece tedavi ve bakımlarını yapmıyor, onları zaman zaman düştükleri zor durumlardan da kurtarıyor. Yangın ve kazaların yanı birçok olaya müdahale eden Lüleburgaz İtfaiyesi 2022 yılı içinde de hayvanlar için mesaideydi. Tüm canlılar için seferber olan Lüleburgaz İtfaiyesi yılın ilk 9 ayında 481 hayvan kurtardı.

758 HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI

Sokak hayvanlarının refahı için görevde olan Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi ise yılın ilk 9 ayında 758 hayvanın kısırlaştırılmasını sağladı. Bununla birlikte bin 515 sokak hayvanı da muayene ve tedavi işlemlerinin ardından bulundukları yaşam alanlarına bırakıldı.

74 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Bölgenin modern bakımevlerinden biri olan Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi de devam ediyor. Bu yılın ilk 9 ayında 74 sokak hayvanı duyarlı vatandaşlarca sahiplenildi.

15 DAKİKADA MÜDAHALE

Öte yandan hasta ya da yaralı sokak hayvanları için görevde olan "HAYDİ" ekibi de 15 dakikanın altında müdahale süresiyle hayvanları bakımevine zamanında yetiştiriyor. Zor durumda olan hayvanlar için 4445539 numaralı Çağrı Merkezi ve 112 üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda onları bulunduğu yerden alan ekipler, yaşamlarına devam edebilmelerinde önemli rol üstleniyor.

BESLEME NOKTALARINDA BESLENİYORLAR

Tüm bunlarla birlikte sokak hayvanları kentin çok sayıda noktasında kurulan besleme noktaları aracılığıyla her gün besleniyor. Gönüllülerin de dilediğinde katılabildiği besleme faaliyetleri kapsamında kent genelindeki lokanta ve kamu kurumlarından toplanarak ayıklanan yemekler kullanılıyor. Ayrıca hayvanseverler de kentin birçok noktasında hayvanları besleyerek, sokak hayvanlarının yanında oluyor.