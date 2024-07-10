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Kırklareli'den Deprem Bölgesine Yardım Gönderildi

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Kırklareli'nde Kurban Bayramı vesilesiyle bağışlanan hayvanların kesiminden sonra hazırlanan kavurmalar ve diğer gıda malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi. Vali Birol Ekici, hayırseverlere teşekkür ederek, yardımların devam edeceğini belirtti.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı vesilesiyle duyarlı vatandaşlar tarafından bağışlanan, 11 adet büyükbaş ve 198 adet küçükbaş hayvanın kesiminden sonra hazırlanan kavurmalar ve diğer gıda malzemeleri, dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderilmek üzere hazırlanan kavurmalar ve gıda maddeleri paketlenerek kamyona yüklendi. Vali Birol Ekici, hayırseverlere teşekkür ederek, deprem bölgesine yardım göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Kırklareli Valiliği binası önünde yapılan yapılan törenin ardından yardım kamyonu dualarla yola çıktı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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