Minik eller toprakla buluştu: Çocuklar hobi bahçesine sebze fideleri dikti

Kırklareli'de Çocuk Evleri bünyesinde hizmet alan çocuklar, hobi bahçesine sebze fideleri dikerek, doğayla iç içe, eğitici ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek, üretkenliklerini artırmak ve teknolojiden uzak kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hobi bahçesi oluşturuldu.

Etkinlikte bir araya gelen çocuklar, toprakla birebir temas kurarak çeşitli bitkilerin ekimini gerçekleştirdi. Doğayla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayıp sebze fidelerini toprakla buluşturan çocuklar, hem eğlendi hem de üretmenin ve emek vermenin değerini deneyimleme fırsatı buldu.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen çalışmada, çocukların sorumluluk bilinci kazanmaları, ekip çalışmasını öğrenmeleri ve doğa sevgisinin geliştirilmesi hedeflendi. Aynı zamanda fiziksel aktivitelerle enerjilerini verimli şekilde değerlendiren çocuklar, teknoloji kullanımından uzaklaşarak sosyal etkileşimlerini artırma imkanı elde etti" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı