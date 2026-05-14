Yükümlülere Aile İçi Şiddetle Mücadele eğitimi

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde 32 yükümlüye Aile İçi Şiddetle Mücadele eğitimi verildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans İlkesiyle Eğitim Faaliyetleri devam ediyor. Eğitimlerle ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerimizde koruyucu ve önleyici hizmetlerimizde önemli bir yere sahip Aile Eğitim Programı kapsamında Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 32 yükümlüye Aile İçi Şiddetle Mücadele eğitimi verilmiştir. İl Müdürlüğümüz eğitim biriminde görevli uzman personel tarafından verilen eğitimde katılımcılara şiddet türleri, yasal hak ve sorumluluklar, başvuru mekanizmaları, sağlıklı iletişim yöntemleri ve sorun çözme becerileri başlıklarında eğitim verilmiştir." - KIRKLARELİ

