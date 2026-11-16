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Kırklareli Adliyesi personeli sigarayı bıraktı, sertifikalarını törenle aldı

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Kırklareli Adliyesi personeli sigarayı bıraktı, sertifikalarını törenle aldı
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Kırklareli Adliyesi'nde 'Yerinde Sigarayı Bırakma' programını tamamlayan personel için sertifika töreni düzenlendi. TSM Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle sigarayı bırakan personele sertifikaları, Cumhuriyet Başsavcısı ve poliklinik hekimi tarafından verildi.

Kırklareli Adliyesi'nde personelin sigarayı bırakmasını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürütülen "Yerinde Sigarayı Bırakma" programına katılarak sigarayı bırakmayı başaran adliye personeli için sertifika töreni düzenlendi.

Kırklareli Adliyesi'nde sigarayı bırakmak isteyen personele sağlık desteği sağlandı. Kırklareli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Sigara Bırakma Polikliniği tarafından yürütülen çalışmalarla katılımcılara sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapılarak, sigarayı bırakma sürecinde destek verildi. Programı başarıyla tamamlayarak sigarayı bırakan adliye personeli için düzenlenen sertifika töreninde, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Kırklareli Merkez TSM Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Uzman Doktor Sermin Günay tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Törende sigarayı bırakmayı başaran adliye personelinin çabası takdir edilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve tütün kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi. Gerçekleştirilen programla sigara bırakma konusunda farkındalık oluşturulması ve kurum çalışanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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