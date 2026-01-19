Kırıkkale Valisi Sarıibrahim: 'Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışacağız'

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, şeffaf ve vatandaş odaklı bir anlayışla kenti daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Kırıkkale Valiliği görevine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı. Sarıibrahim, Valilik bahçesinde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Açıklamalarda bulunan Vali Sarıibrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atanmış olduğu Kırıkkale Valiliği görevine bugün itibarıyla başladığını söyledi. Vali Sarıibrahim, Anadolu'nun kalbinde yer alan ve demir-çelikten savunma sanayine, tarımdan ulaşıma kadar ülkenin stratejik alanlarında önemli bir konuma sahip olan Kırıkkale'de görev yapmaktan onur ve heyecan duyduğunu ifade etti.

Kendisine tevdi edilen görev dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür eden Sarıibrahim, görev süresi boyunca hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, vatandaş ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Kırıkkale'mizi daha ileriye taşımak adına milletvekillerimiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve siz değerli basın mensuplarımızla uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Görevi devraldığı önceki Vali Mehmet Makas'a ve Kırıkkale'ye bugüne kadar hizmet eden tüm valilere teşekkür eden Sarıibrahim, kente en iyi şekilde hizmet etmek için tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi. - KIRIKKALE