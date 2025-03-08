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Kırıkkale Valisi'nden Kadınlar Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi'nden Kadınlar Günü Mesajı
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların toplumdaki önemine ve fedakarlıklarına dikkat çekti. Kadınların eşitlik, özgürlük ve daha iyi yaşam şartları için verdikleri mücadelenin simgesi olduğunu vurguladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, " Kadın, yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı. Kadınların eşitlik, özgürlük ve daha iyi yaşam şartları için verdikleri mücadelenin simgesi olan bu özel günün, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlandığını belirten Makas, "Ülkemizin ve toplumumuzun kalkınmasında, geçmişte olduğu gibi bugün de özveriyle çalışan kadınlarımız, sosyal hayatımızı şekillendiren en değerli varlıklarımızdır. Nasıl ki toplumun temeli aile ise ailenin de temeli kadındır. Kadın, yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve ona istikamet verendir" dedi.

Türk kadınlarının tarih boyunca vatan için büyük fedakarlıklar gösterdiğini aktaran Vali Makas, mesajında, "Kadınlarımız, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, gerektiğinde düşmana karşı bizzat mücadele vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünü hatırlatan Vali Makas, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sevgi ve saygı dileklerini iletti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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