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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Ulaş Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Ulaş Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 'vatandaşlarla akşam sohbetleri' programı çerçevesinde Ulaş köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Vali Makas, devlet-vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "vatandaşlarla akşam sohbetleri" programı kapsamında Ulaş köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "vatandaşlarla akşam sohbetleri" programı kapsamında merkez ilçeye bağlı Ulaş köyünü ziyaret etti. Köy Yaşam Merkezi'nde sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Vali Makas'a istek ve taleplerini iletme fırsatı buldu. Vatandaşların fikir ve önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu söyleyen Vali Makas, devlet-vatandaş iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla ilçe ve köyleri düzenli olarak ziyaret edeceklerini belirten Vali Mehmet Makas, "Bir hafta ilçe, bir hafta köy ziyaretleriyle vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. İlk ziyaretimizi Ulaş köyüne gerçekleştirdik. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetleri, vatandaşlarımızın hizmetindedir. Oturduğumuz makamlar milletimize aittir ve bu bilinçle çalışıyoruz" dedi. Vali Makas, köy sakinlerinin gösterdiği misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köy ziyaretinde Vali Makas'a, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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