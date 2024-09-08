Kırıkkale Valisi Makas: Çocuklar Milli ve Manevi Değerlere Sahip Olmalı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, çocukların hem bilgiye hem de milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi gerektiğini belirtti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Makas, mesajında yeni eğitim döneminin heyecanını vurgularken, çocukların bilgiye ve teknolojiye erişimlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, sadece akademik başarıya değil, milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirmenin de hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Vali Makas, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bu milletin geleceğisiniz. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, topluma faydalı bireyler olmanız en büyük temennimizdir" ifadelerine yer verdi. Öğretmenlere ise, "Sizlerin fedakarlıkları sayesinde gençlerimiz daha iyi bir geleceğe hazırlanıyor" diyerek teşekkür etti.

Velilere de seslenen Makas, çocukların en büyük öğretmenlerinin aileleri olduğunu hatırlatarak, onların her zaman yanında olmalarının gerekliliğini vurguladı.

Vali Makas, sözlerini "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizde canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum" diyerek tamamladı. - KIRIKKALE