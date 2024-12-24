Kırıkkale Üniversitesi'nden Gençlere Çevre Bilinci Aşılayan Proje

Kırıkkale Üniversitesi, gençlerin çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek için Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yönelik stratejiler geliştirmelerine öncülük ediyor.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gençleri çevre bilinciyle buluşturuyor. Prof. Dr. Hasan Yaylı öncülüğünde hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen "Yeşil Mutabakata Yönelik Gençlik Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi" ile gençlerin çevreye bakışı ölçülerek bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. 1 Aralık 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanacak proje kapsamında, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray ve Niğde illerindeki üniversitelerde eğitim seminerleri düzenlenecek. Ayrıca kentleşme ve çevre sorunlarına yönelik anketlerle gençlerin farkındalık düzeyi değerlendirilecek.

TR71 bölgesindeki üniversitelerden seçilen 30 öğrenci, Kırıkkale'ye davet edilerek 5 günlük teorik ve uygulamalı eğitime katılacak. Eğitimlerde, gençlere Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilişkin araştırma yöntemleri öğretilirken, farklı ülkelerdeki çevre politikaları analiz edilecek ve Yeşil Mutabakat Gençlik Belgesi oluşturulacak. Projenin tanıtımı kapsamında üniversitede düzenlenen seminere yüzlerce öğrenci katıldı. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Yaylı, verdiği seminerde sürdürülebilir kalkınma, çevre kirliliği, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve çevre yaklaşımı gibi önemli konuları ele aldı. Yaylı, "Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik 2053 hedeflerine ulaşması için daha fazla yatırım yapılması gerekiyor" dedi.

Gençlerin çevre ve iklim farkındalığını artırmayı amaçlayan bu proje, TR71 bölgesindeki üniversitelerde eğitim faaliyetleriyle devam edecek. Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalarla çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. - KIRIKKALE