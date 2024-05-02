Kırıkkale'de Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Yapıldı

Kırıkkale'de düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali'ne katılan hafız öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde ezbere okumak için yarıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen finale, Kırıkkale, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'tan 10 lise, 11'de ortaokul öğrencisi katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarışmaya katılan hafızlar, jüri üyelerince hazırlanan kapalı zarflardaki sorularını çekilişle belirledi. Hafızlar, Kur'an-ı Kerimi en iyi şekilde ezbere okumak için çaba sarf etti. Jüri üyeleri, öğrencileri puanlama sistemine göre değerlendirdi.

Lise kategorisinde, Ankara Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Salih Avcı birinci, Ankara Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Enes Kocabaş ikinci ve Çankırı Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Imran Abdul Samad ise üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde de, Kastamonu Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Sarıkaş birinci olurken, Çankırı Merkez Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emir Kaya ikinci, Ankara Keçiören İmam Buhari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulmelik Ünsal'da üçüncülüğü elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, programda yaptığı konuşmada, "İmam Hatip Ortaokullarından 11, liselerden de 10 olmak üzere yarışmaya toplamda 21 kişi katıldı. Onlar yarışırken biz de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle huzur bulacağız" dedi.

Lise kategorisinde bölge birincisi olan Mustafa Salih Avcı, çekişmeli bir yarışın olduğunu belirterek, yarışmaya katılanların kaliteli olduğunu ve başarılarının da devamını diledi.

Ortaokul kategorinde birincisi olan Muhammed Ali Sarıkaş ise, "Çorumluyum buraya Kastamonu'yu temsilen geldim. Bugün burada 2.5 yıllık çalışmamın sonucunda bölge birincisi oldum" dedi.

Yarışmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan semazen gösterileri ile "tasavvuf musikisi" konseri yapıldı. Programın son bölümünde de dereceye giren öğrencilere ödüllerini, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Erten ve protokol üyeleri verdi.

Final yarışmasında dereceye girerek kategorilerinde birinci olan hafızlar, daha sonraki bir tarihte düzenlenecek Türkiye finali yarışmasına hak kazandı. - KIRIKKALE