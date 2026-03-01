Teravih namazına camiye gelen çocuklar ilahi söyledi

Kırıkkale'de teravih namazına gelen çocuklara çekilişle top ve bisiklet hediye edildi. Çocuklar, etkinlikte hep birlikte "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini seslendirdi.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürülen "Haydi Çocuklar Camide Buluşuyoruz" programı, Yahşihan Çarşı Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Din görevlileri tarafından her ay sabah namazında düzenlenen program, Ramazan ayı dolayısıyla bu kez teravih namazında yapıldı. Programa çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Namaz sonrası yapılan çekilişte çocuklara top ve bisiklet hediye edildi. Din görevlileri, 15 yaşına kadar sosyal medya hesabı kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, çocukların hep birlikte seslendirdiği "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle sona erdi. Cami çıkışında çocuklara kek ve meyve suyu ikram edildi. Ramazan ayı boyunca diğer ilçelerde de programların devam edeceği bildirildi.

Yahşihan İlçe Müftüsü Dr. Hasan Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada camilerin özellikle Ramazan ayında çocuklar ve gençler için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Kılıç, "Çocuklarımıza top ve bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın Ramazan temasını 'Ramazan, Cami ve Hayat' olarak belirledi. Çocuklarımıza ve gençlerimize Müslüman kimliğinin oluşmasında en güzel mekanın cami, en güzel zamanın ise Ramazan olduğunu ifade ettik. İnşallah çocuklarımız camilere gelerek bu mübarek ayda kimliklerini daha güçlü şekilde kazanacak" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı