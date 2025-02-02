Kırıkkale'de Çocuklar Sabah Namazında Buluştu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Sabah Namazında Nur Camii'nde Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı. Programa, yüzlerce çocuk ve aileleri iştirak etti.

Kırıkkale Nur Cami'sinde düzenlenen program öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Namazın ardından yapılan tesbihat ile manevi atmosferin yaşandığı programda, çocuklar için özel olarak hazırlanan çekiliş düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve çeşitli hediyelerin yer aldığı çekilişte, kazanan çocuklar hediyelerini Valisi Mehmet Makas'tan

Vali Mehmet Makas, sabah namazı buluşmasına 800'den fazla öğrencinin ve velinin katıldığını belirtti. Bu tür etkinliklerin çocukların milli ve manevi değerlerle büyümelerine katkı sunduğunu ifade eden Vali Makas, şunları söyledi:

"Bizler, yarınlarımızı inşa edebilmek için milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmekle mükellefiz. Çocuklarımızı Yaradan'ımızla ve Peygamber Efendimiz'le barışık bireyler olarak büyütmeliyiz. Milletimiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de milli ve manevi değerlerine sahip çıktığı sürece dünyaya nizam getiren bir toplum olmaya devam edecektir. Sabah namazı buluşmalarının, evlatlarımızın bu değerler etrafında kenetlenmelerine vesile olacağına inanıyorum. Rabbimden niyaz ediyorum ki, yarınlarımız evlatlarımızla birlikte daha aydınlık olacaktır." - KIRIKKALE