Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan Kahramanmaraş'a 108 adet kıl çadır kurdu

Yerel Haberler

Kırgızistan Kahramanmaraş'a 108 adet kıl çadır kurdu

Kırgızistan'dan getirilen 108 kıl çadır, Kahramanmaraş'ta Millet Bahçesi içerisindeki futbol sahasına kuruldu.

Kırgızistan'dan getirilen 108 kıl çadır, Kahramanmaraş'ta Millet Bahçesi içerisindeki futbol sahasına kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından birçok ülke tarafından deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. Kırgızistan Afet Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezde barınma ihtiyacı olan depremzedelere yardımcı olunabilmek için 108 adet geleneksel kıl çadır getirildi. Kahramanmaraş Millet Bahçesi içerisindeki futbol sahasına kurulan çadırlar dron ile havadan görüntülendi. 'Bozui' adı verilen geleneksek kıl çadırlar yağmur, kar ve güneşten etkilenmediği için zorlu hava şartlarında avantaj sağlıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kırgızistan Futbol Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title