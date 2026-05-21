Bişkek'te Türk-Kırgız mutfağı buluştu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yurt dışında da devam ediyor. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) iş birliğinde üniversitenin sosyal tesisler konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, KTMÜ Rektör Vekili Almaz İbrayev'in yanı sıra büyükelçilik müşavirleri, personel ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik kapsamında kurulan sofrada KTMÜ Gastronomi Bölümü tarafından hazırlanan köfte, yaprak sarma, biber dolması, mantı, lahmacun, baklava ve diğer Türk yemekleri ile tatlılarının yanı sıra Kırgız mutfağına ait beş barmak, mantı gibi yemekler davetlilere ikram edildi.

Büyükelçi Ökem, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk Mutfağı Haftası'nın tüm dünyada kutlandığını hatırlatarak, "Bu haftayı kardeş Kırgız halkıyla birlikte, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi Bölümünün katkılarıyla hazırlanan bu güzel yemeklerle hem Türk hem de Kırgız mutfağı olarak kutluyoruz. Çünkü aynı soydan geliyoruz. Yemekleri hazırlayan şeflere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Türk mutfağının dünyanın en büyük, en zengin ve en lezzetli mutfaklarından biri. Bu mutfağın herkes tarafından bilinmesini ve tanınmasını istiyoruz. Yemekler paylaşıldıkça bereket çoğalsın, çoğaldıkça daha çok insan tatsın" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
