Kırgız Bakan Camankulov'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ziyaret

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanı Azamat Camankulov ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki makamında ziyaret etti.

Başdanışman Topçu, yoğun programlarına rağmen kendisini ziyaret etmiş olmasından dolayı Bakan Camankulov'a ve beraberindeki heyetine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Türkiye ve Kırgızistan ayrı beşiklerde büyümüş iki öz kardeştir. İki ülke ilişkileri her alanda gelişerek devam etmektedir. Türkiye dost ve kardeş ülke Kırgızistan'a her konudaki desteğini sürdürmektedir. Türkiye, Kırgızistan ilişkileri bölgenin de refah ve barışına önemli katkılar sağlamaktadır. Kardeş Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanı Sayın Azamat Camankulov ve heyetine bu anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür ediyor, yarın idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in iki ülke halkına ve bütün insanlığa, barışı, refahı ve esenliği getirmesini diliyorum".

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanı Azamat Camankulov da kabul için teşekkürlerini ileterek yaptığı konuşmada "Kırgızistan'ın yakın dostu olan sizinle burada bir araya gelmekten çok memnunuz.2022 yılında Türkiye'de Kırgızistan Kültür Günleri başta olmak üzere birkaç etkinlik düzenlenecek olup bu faaliyetlerin iki ülkenin var olan iyi ilişkilerine, ortak tarih ve kültürüne büyük katkısı olacaktır diye düşünüyor bu konuda desteklerinizi bekleriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu tarafından Bakan'a günün anısına takdim ettiği hediye ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel