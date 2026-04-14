Kınık'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilo 668 gram esrar-skank ve 53 kök kenevir ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) – Kınık'ta polis ekiplerince bir adrese düzenlenen baskında 6 kilo 668 gram esrar-skank ile 53 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kınık ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 6 kilo 668 gram esrar-skank, 53 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ile uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.O. ve T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA
