Kınalı Vadisi, Sason'da Turizme Kazandırılıyor

Sason'da doğa harikası Kınalı Vadisi turizme kazandırılıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yaz aylarında piknikçilerin yoğun ilgi gösterdiği Kınalı Vadisi'nde yol ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Batman ve çevre illerden yaz aylarında artan sıcak havalarda yeşil alanı, buz gibi suyu ve boyları 50 metreyi aşan tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde geçirmek isteyen piknikçilerin ve doğa sevenlerin uğrak noktası olan Kınalı Vadisi'nde ilçe özel idaresi tarafında yürütülen çalışmalar dahilinde oturma alanları, tuvalet, yol düzenlemesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşlardan Ömer Taş, alanda çok güzel çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Sıcak günlerde vatandaşlarımız buraya gelerek çayını içiyor, yemeğini huzur içinde yiyecek. O kavurucu sıcaklarda bu güzel doğada gelip burada serinleyecek ve hoş vakit geçirecekler. Burada çevre düzenlemesi yapılacak, oturacaklar yapılacak. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Burada güzel vakit geçirmek için Batman, Diyarbakır ve diğer çevre illerden vatandaşlar gelerek ailece piknik yaparak güzel vakit geçiriyor" dedi.