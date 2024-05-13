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Kim Jong-Un Silah Fabrikalarını Denetledi ve Hedefi 12'den Vurdu

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, silah fabrikalarını denetlediği sırada keskin nişancı tüfeği ile yaptığı deneme atışında hedefi 12'den vurdu. Üretim süreçlerinin modernizasyonu hakkında bilgi alan Kim, savunma sanayi kuruluşlarına ve Kore Halk Ordusu'na mühimmat üretiminde hızlanma talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, silah fabrikalarını denetlediği sırada keskin nişancı tüfeği ile yaptığı deneme atışında hedefi 12'den vurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un silah fabrikalarına sık sık yaptığı denetlemelere devam ediyor. Kim, cumartesi ve Pazar günü ülkenin silah üretim fabrikalarında denetlemelerde bulundu. Üretim süreçlerinin modernizasyonu hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, geliştirilen bir keskin nişancı tüfeği ile deneme atışı yaparak hedefi 12'den vurdu. Ayrıca 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerini inceleyen Kim, roketatar rampası ile donatılmış bir askeri kamyonu kullandı. Ülkenin savunma sanayi kuruluşlarına ve Kore Halk Ordusu'na (KPA) mühimmat üretiminde "tek vücut olma" ve savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı veren Kim, kritik ekipmanların modern ve seri bir şekilde üretiminin önemini vurguladı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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