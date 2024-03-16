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Kim Jong-Un Paraşütçü Birliklerinin Katılımıyla Hava İndirme Tatbikatını Yönetti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, paraşütçü birliklerinin katılımıyla düzenlenen hava indirme tatbikatını bizzat yönetti ve en zorlu savaş şartlarına karşı hazır olmak için yoğun askeri tatbikatları sürdürme talimatı verdi. Tatbikatta Kim'e kızı Ju-ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore'de paraşütçü birliklerinin katılımıyla düzenlenen hava indirme tatbikatını bizzat yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, en zorlu savaş şartlarına karşı hazır olmak için yoğun askeri tatbikatları sürdürme talimatı verdi.

Ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ve askeri tatbikatlarla ABD ve Güney Kore'ye meydan okuyan Kuzey Kore, bu kez paraşütçü birliklerinin katılımıyla hava indirme tatbikatı düzenledi. Paraşütçü birliklerinin savaş kabiliyetini ölçmek amacıyla yapılan tatbikatı lider Kim Jong-Un bizzat yönetti. Düşman mevzilerine havadan iniş senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, en zorlu savaş şartlarına karşı hazır olmak için yoğun askeri tatbikatları sürdürme talimatı verdi. Tatbikatta Kim'e kızı Ju-ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti.

Kim Putin'in hediye ettiği arabayı kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından geçen ay hediye edilen arabayı ilk kez kullandığı belirtildi. Putin'in hediyesinin "mükemmel derecede işlevsel" ve "güvenilir" olduğu kaydedilirken, Kim Jong Un'un Putin'in hediyesi olan arabayı kullanmasının gelişen Kuzey Kore -Rusya dostluğunun açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore ardı ardına askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti

Bu yılın başından beri 5 seyir füzesi denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, 7 Mart'ta Güney Kore'nin başkenti Seul'ü vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı düzenlenmişti. Pyongyang son olarak 13 Mart'ta tankçı birliklerinin katılımıyla atış tatbikatı yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore'nin askeri tatbikatlarına hız kazandırması Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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