Haberler

Kilisli Genç Şef, Kilis Mutfağını Tanıtmak İçin Kitap Yazacak

Kilisli Genç Şef, Kilis Mutfağını Tanıtmak İçin Kitap Yazacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşında mutfak kariyerine bulaşıkçı olarak başlayan genç şef Yusuf Arslan, Kilis mutfağının değerini artırmak amacıyla gastronomi ve mutfak sanatları üzerine bir kitap yazmayı planlıyor.

Kilisli genç, 14 yaşında başladığı mutfak yolunda şefliğe kadar yükseldi. Kilis mutfağının hak ettiği değeri görmediğini belirten genç şef, bu alanda kitap yazarak mutfağın bilinirliliğini artırmayı söyledi.

Kilisli genç, 14 yaşında başladığı mutfak yolunda kısa sürede şefliğe kadar yükseldi. Gaziantep ve Halep mutfaklarından etkilenen Kilis mutfağının hak ettiği değeri görmediğini belirten genç şef, bu eksikliği gidermek için kitap yazmayı planlıyor.

Genç şef Yusuf Arslan "Bir işin hamallığını yapmadan ustalığını yapamazsın. Biz bu işin hamallığından gelmeyiz. 14 yaşında bulaşıkçı olarak başladım, şu an şef olarak çalışıyorum" diyen genç şef, gastronomi ve mutfak sanatlarıyla ilgili kitap yazmaya hazırlandığını söyledi.

Kilis mutfağının, Gaziantep ve Halep mutfaklarının etkisiyle oluşmuş güçlü bir kültüre sahip olduğunu belirten, genç şef Arslan "Gaziantep mutfağı Türkiye'de ve dünyada birinci sıradayken Kilis mutfağının geri planda kalması üzücü. Kilis mutfağı Mezopotamya'dan aldığı değerlerle aslında çok yükselmeyi hak eden bir mutfak. Bunun için kitap yazıp 86 milyonu bilgilendirmek gibi bir fikrim var. Umarım hedefimde başarılı olurum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan

CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor? Beklenen açıklama geldi
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu

22 yaşındaki genç, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.