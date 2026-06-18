Kilis'in Yaşar Amcasından Kuvayi Milliye'ye anlamlı araç bağışı

Kilis'e yaptığı yatırımlar, eğitim yardımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Kilis Vakfı Başkanı ve hayırsever iş insanı Yaşar Aktürk, bu kez milli mücadelenin temsilcilerini unutmadı. Aktürk, Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Kilis Şubesi'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir araç bağışladı. Araç teslimi dolayısıyla Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği binasında geniş katılımlı Mevlid Programı ve Araç Teslim Töreni düzenlendi. Şehitler için okunan dualarla başlayan programda duygusal anlar yaşanırken, Kilis protokolü hayırsever iş insanı Yaşar Aktürk'e anlamlı bağışından dolayı teşekkür etti.

KİLİS PROTOKOLÜ TÖRENDE BİR ARAYA GELDİ

Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Kilis Şubesi'nde düzenlenen törene Kilis'in mülki, idari ve sivil toplum temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Programda şehitler için dualar okunurken, milli mücadele ruhunun yaşatılmasına yönelik yapılan bu anlamlı bağışın önemi vurgulandı. Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Kilis Vakfı Kilis Temsilcisi Ahmet Aktürk, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Emeklilerin Sesi Derneği Başkanı Ahmet Öztoprak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Kilis'in milli mücadele hafızasında önemli bir yere sahip olan Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği'ne yapılan araç bağışı, derneğin hizmetlerini daha etkin şekilde sürdürebilmesi açısından önemli bir destek olarak değerlendirildi. Törene katılanlar, Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün kente ve toplumsal değerlere yönelik katkılarının örnek bir hayırseverlik anlayışı ortaya koyduğunu ifade etti.

YETİMOĞLU: ALLAH YAŞAR AMCAMIZDAN RAZI OLSUN

Araç anahtarının teslimi sırasında konuşan Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu, dernek adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli mücadele ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirten Yetimoğlu, derneğin en önemli ihtiyaçlarından birinin hizmet aracı olduğunu söyledi. Yetimoğlu, "Milli mücadele ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için canla başla çalışıyoruz. Bu süreçte en büyük eksiklerimizden biri dernek hizmetlerinde kullanacağımız bir araçtı. Hızır gibi imdadımıza yetişen Yaşar Amcamız oldu. Allah Yaşar Amcamızdan razı olsun, ona sağlıklı ve uzun ömürler versin. Derneğimize ve kahraman mücahitlerimizin hatırasına yaptığı bu anlamlı araç bağışından dolayı Kilis halkı adına kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. Kilis Vakfı Kilis Temsilcisi Ahmet Aktürk ise törende yaptığı konuşmada, Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün selamlarını iletti. Aktürk, vakıf olarak Kilis'in her derdine koşmaya devam edeceklerini belirterek, "Başkanımız Yaşar Aktürk'ün tek bir gayesi var; o da doğup büyüdüğü bu topraklara, Kilis halkına hizmet etmek. Bugün burada milli mücadelenin, bağımsızlığımızın en önemli timsallerinden olan Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği'ne bu aracı hediye etmekten onur duyuyoruz. Kilis Vakfı olarak her zaman halkımızın ve değerlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. Tören, yapılan duaların ve kesilen kurdelenin ardından bağışlanan aracın dernek yetkililerine teslim edilmesiyle sona erdi. Protokol üyeleri tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirirken, hayırsever iş insanı Yaşar Aktürk'ün bu jesti Kilis'te büyük takdir topladı.

Haber: Abdullah Alpdağ