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Kilis'te Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Yemeği Düzenlendi

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Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Kilis Valiliğinin ev sahipliğinde şehir merkezinde yer alan bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Kilis Valisi Tahir Şahin'in yaptığı konuşmada Ramazan ayının manevi atmosferinde bu iftar sofrasında ailelerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu söyleyerek, "Yüce Allah mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine milletimizi ve vatanımızı korumak için görev yapan tüm askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı, tüm güvenlik görevlilerimizi korusun, onların yar ve yardımcısı olsun. Sultan Alparslan'dan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu toprakların bu seviyeye gelmesinde canıyla kanıyla mücadele eden tüm Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizim için Şehitlik, mertebelerin en yücesidir. İşte bugün burada siz değerli Şehit yakınlarımız ve Gazilerimizle birlikteyiz. Toprağa verdiğimiz her Şehidimiz, canımız, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta birer mührü, birer kilidi gibidir. Şehitlerimizin hatıralarını korumak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehadete bir gül bahçesine girer gibi koşan evlatlarınız; kalbimizin en müstesna yerinde ebediyen yaşamaya devam edecekler. Göğsünüzde taşıdığınız madalyalar bu milletin şerefidir, onurudur. Hakkınızı hiçbirimiz, hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet, sizlerin kıymetini ve değerini asla ama asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz. Bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması, ezanlarımızın susmaması, istiklal ve istikbalimiz için canlarını hiçe sayan Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yüce Allah bizi bu mübarek günlere eriştirdiği gibi bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesine ve Bayram sabahına da ulaştırsın. Oruçlarımızı makbul, sofralarımızı her daim bereketli kılsın. Ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin güçlerine güç katsın. Ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Vali Şahin ve protokol üyeleri de program sonunda şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. İftar yemeğine şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra birim müdürleri kurum amirleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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