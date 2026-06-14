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Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümü Kilis’te Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümü Kilis’te Kutlandı
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Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören ve etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa vali, tugay komutanı, il jandarma komutanı ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlik ziyareti, çelenk sunumu, konuşmalar, insan piramidi gösterisi ve tanıtım stantlarının ardından mevlit programıyla sona erdi.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi ve protokol üyeleri katıldı.

Tören öncesinde protokol üyeleri şehitlikteki mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından programda konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Jandarma Genel Komutanlığının 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu belirterek, teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar milletin güven ve sevgisine mazhar olduğunu söyledi.

Coşkun, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması görevlerini başarıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatı, her zaman milletimizin takdirini kazanmıştır" dedi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise konuşmasında, Jandarma Teşkilatının devletin köklü kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, "Şanlı geçmişi boyunca milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına büyük fedakarlıklarla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin en önemli güvenlik güçlerinden biridir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından jandarma personeli tarafından insan piramidi gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride Türk bayrağı göğe yükseltilirken, program katılımcılardan alkış aldı.

Kutlama programı, jandarma tarafından açılan tanıtım stantlarının gezilmesinin ardından

mevlit programıyla son buldu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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