Burası Ankara'nın göbeği! Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı tüm ülkeyi sararken, tüm şehir ve ilçelerde kurulan dev ekranlar Ankara Keçiören’de de vatandaşların hizmetine sunuldu.

MİLLİ MAÇI TEK BAŞINA İZLEDİ

Belediye tarafından vatandaşların milli maçı birlikte izlemesi için meydana kurulan dev ekran, bu kez kelimenin tam anlamıyla "kişiye özel" bir sinema salonuna dönüştü. Türkiye ile Avustralya arasında oynanan kritik müsabakayı izlemek için alana gelen bir vatandaş, meydanda tek başına kaldı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Çevredeki sessizliğe aldırmadan milli takımı tek başına destekleyen taraftar, maçı büyük bir dikkatle takip etti. Sandalyesinde tek başına oturan futbolseverin bu sadakati, çevredekilerin de kameralarına anbean olarak yansıdı.