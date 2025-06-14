Kilis'te Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi. Etkinlikler, Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve beraberindeki jandarma personelinin Asri Mezarlık'ta şehitleri anmasıyla başladı.

Asri Mezarlık'taki şehitlik önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi. Ardından İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, mezarlıktaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene jandarma personelinin yanı sıra protokol üyeleri ve bir şehit ailesi de katıldı.

Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Meydanda açılan Jandarma tanıtım standında teşkilatın araç ve teçhizatları sergilendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, jandarma personelinden bilgi aldı. - KİLİS