Kilis'te Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kilis'te Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi. Etkinlikler, Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve beraberindeki jandarma personelinin Asri Mezarlık'ta şehitleri anmasıyla başladı.

Asri Mezarlık'taki şehitlik önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi. Ardından İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, mezarlıktaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene jandarma personelinin yanı sıra protokol üyeleri ve bir şehit ailesi de katıldı.

Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Meydanda açılan Jandarma tanıtım standında teşkilatın araç ve teçhizatları sergilendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, jandarma personelinden bilgi aldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.