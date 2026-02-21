Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Kilis'te iftar programı

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda kent protokolü ile vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Yoğun katılımın olduğu iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. İftar öncesi konuşma yapan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Programın ardından katılımcılar hep birlikte dua etti.

İftar programına Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, vatandaşlar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Öte yandan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te Ramazan ayı boyunca iftar organizasyonlarının devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda binlerce ihtiyaç sahibinin iftar sofralarında misafir edileceği kaydedildi.

Kilis'teki iftar programlarının Fatih Caddesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde bulunan Kilis Klas 2 Düğün Salonu'nda gerçekleştirildiği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı