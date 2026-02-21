Haberler

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Kilis'te iftar programı

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Kilis'te iftar programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te gerçekleştirilen iftar programında kent protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda kent protokolü ile vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Yoğun katılımın olduğu iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. İftar öncesi konuşma yapan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Programın ardından katılımcılar hep birlikte dua etti.

İftar programına Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, vatandaşlar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Öte yandan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te Ramazan ayı boyunca iftar organizasyonlarının devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda binlerce ihtiyaç sahibinin iftar sofralarında misafir edileceği kaydedildi.

Kilis'teki iftar programlarının Fatih Caddesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde bulunan Kilis Klas 2 Düğün Salonu'nda gerçekleştirildiği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! Motosikletlerle gelip katliam yaptılar
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

Avrupa ülkesi, belediyelerde giyilmesini yasakladı